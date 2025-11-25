シラスウナギ＝2024年7月、鹿児島県和泊町【サマルカンド共同】水産庁はニホンウナギの稚魚のシラスウナギについて、事業者に取引記録の作成や保存を12月から義務付ける。取引を透明化し、密漁や不正な売買の阻止につなげる。ウズベキスタンで開催中のワシントン条約締約国会議では、ニホンウナギの絶滅の恐れを指摘する声があり、一大消費国として資源管理を強化する。シラスウナギは取った量を自治体に報告する必要があるが