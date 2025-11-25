北海道電力泊原発3号機を巡り、北海道の鈴木直道知事が再稼働に一定の理解を示す意向であることが25日、関係者への取材で分かった。28日の道議会一般質問で答弁し、同日以降の質疑も踏まえて再稼働同意の是非を最終判断する方針。