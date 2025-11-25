セ・パ両リーグのベストナインが２５日に発表され、楽天からは宗山塁内野手（２２）がパ・リーグ遊撃手部門で初受賞した。新人選手の受賞は１９９９年の松坂（西武）、上原（巨人）以来。パ・リーグ遊撃手部門をルーキーが受賞したのは、１９８１年の石毛宏典（西武）以来４４年ぶりとなった。オリックス・紅林と３票差の接戦を制し、「１年目から受賞することができ、とても嬉（うれ）しく思います」とコメントした。宗山は昨