令和ロマン・くるまがインドのチベット難民キャンプで出会ったのは、幼くして難民になった2人の女性。中国政府に見つからぬよう、夜間に歩き続けた過酷な亡命の記憶が語られた。【映像】難民キャンプの光景＆迫害を受けた人々11月23日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃9が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では