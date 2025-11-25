セ・パ両リーグのベストナインが２５日に発表され、楽天からは村林一輝内野手（２８）がパ・リーグ三塁手部門で初受賞した。同じく初受賞したゴールデン・グラブ賞に合わせて「２冠」となる。チームでのＧＧ賞とベストナインのダブル受賞は、二塁手・小深田大翔と外野手・辰己涼介がともに受賞した昨季に続いて２年連続となる。村林は今季１３７試合に出場し、そのうち三塁手で最多９０試合にスタメン出場。１４４安打を放って