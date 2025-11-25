セ・パ両リーグのベストナインが２５日、発表された。今季セ・リーグ首位打者と最高出塁率の２冠に輝いた広島の小園海斗内野手は選出されなかった。小園は今季１３８試合に出場し、今季は５２１打数１６１安打、打率３割９厘、３本塁打、４７打点。出塁率３割６分５厘はリーグトップで、首位打者との２冠に輝いた。三塁で６１試合、遊撃で５０試合、二塁で２２試合と複数ポジションで先発出場。開幕からシーズン中盤までは主に