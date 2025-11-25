セ・パ両リーグのベストナインが２５日に発表され、楽天のルーキー・宗山塁内野手がパ・リーグ遊撃手部門で選出された。新人での選出は、１９９９年の松坂（西武）、上原（巨人）以来。新人遊撃手では１９８１年の石毛（西武）以来、実に４４年ぶりの快挙となった。ゴールデン・グラブ賞に輝いたオリックス・紅林との大激戦を制した。有効投票数２２９票のうち、宗山は９８票で紅林は９５票。わずか３票差で、両リーグ通じて新