俳優のパク・ソジュンとウォン・ジアンが出演する韓国ドラマ『明日はきっと』（原題：ギョンドを待ちながら）が12月7日より、Prime Videoにて独占配信される。本作は、ごく普通の家庭に育った優しくて誠実な青年イ・ギョンド（演：パク・ソジュン）と、アパレル会社を経営する裕福な家庭に生まれ、大胆で自由奔放な性格のソ・ジウ（演：ウォン・ジアン）が、20歳で出会い恋に落ち、二度の別れを経験。月日が経って30代後半になり