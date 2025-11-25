セ・パ両リーグのベストナインが２５日に発表され、オリックスからは若月健矢捕手と中川圭太内野手がそれぞれ捕手部門、外野手部門で初受賞した。プロ１２年目の若月は１２１試合に出場し、課題だった打撃も打率２割７分２厘と開眼。自己最多タイの６本塁打、３１打点は同最多だった。ゴールデン・グラブとダブル受賞。球団を通じ「素晴らしい賞を受賞することができ、本当にうれしく思います。また来シーズンも選んでいただける