セ・パ両リーグのベストナインが２５日に発表され、セ・リーグの受賞者は９人全てが１２日に発表された「三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者となった。セ制覇の阪神からリーグ史上最多タイの７人が選出。７人はいずれも今年のゴールデン・グラブ（ＧＧ）賞と同じ７人となったが、他球団で選出となった遊撃手・泉口（巨人）、外野手の岡林（中日）もＧＧ受賞者。史上初めてベストナインとＧＧ賞の受賞者９人が同じとなった。