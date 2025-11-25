セ・パ両リーグのベストナインが２５日に発表され、巨人からは泉口友汰内野手（２６）が遊撃手部門で初選出された。ブレイクイヤーに新たな勲章が加わった。プロ２年目の今季は開幕２軍スタートから遊撃のレギュラーをつかみ、１３３試合でセ・リーグ２位の打率３割１厘、３本塁打、３９打点をマーク。攻守でチームの中心選手に駆け上がった。首位打者を獲得した広島・小園との一騎打ちを制し、ゴールデン・グラブ賞との２冠に