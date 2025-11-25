西武バスが航空自衛隊と協力し、航空自衛隊入間基地において自衛官を対象としたバス運転体験会を実施しました。運転士職の魅力ややりがいを伝え、自衛官の再就職におけるキャリア形成を支援する取り組みです。 西武バス「航空自衛隊入間基地 バス運転体験会」 実施日：11月8日場所：航空自衛隊入間基地内 特設コース参加者：自衛官約40名使用車両：大型バス2台 この体験会は、大型二種免許の保有者数が減少す