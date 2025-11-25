第３４回全日本高校女子サッカー選手権の組み合わせ抽選会が２５日、行われた。今夏の全国高校総体で準優勝した常葉大橘（静岡１位）は、３０日の２回戦から登場し、日本航空石川（石川）と神戸弘陵（兵庫２位）の勝者と対戦。大会４連覇を目指す藤枝順心（静岡２位）は２９日の１回戦で鎮西学院（長崎）と対戦することが決まった。両校は反対のゾーンに入り、お互いに勝ち進めば来年１月１１日の決勝戦（神戸総合運動公園ユ