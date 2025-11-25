柔道女子４８キロ級で連覇を含む五輪５大会連続メダリストで、「ＹＡＷＡＲＡちゃん」の愛称で親しまれている谷亮子さんが、長嶋茂雄さんの「お別れの会」でのオフショットを投稿した。６月３日に肺炎のため８９歳で死去した長嶋さんの「お別れの会」は２１日に東京ドームで開催され、亮子さんは巨人の外野手として活躍した夫・佳知氏とともに献花で別れを告げた。２５日までに更新したインスタグラムでは「長嶋茂雄さんお