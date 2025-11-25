中国発の⼈気アニメの⽇本語吹き替え版『破産富豪 The Richest Man in GAME』 （原作︓⻘衫取醉）。本作が毎週水曜25時15分よりフジテレビ×bilibili が送るアニメ枠「B8station」にて絶賛放送中です。メインキャストの⼩野賢章、岡本信彦、福⼭潤ら豪華キャストに加え、OP テーマを担当するいれいすやED テーマを担当する眞⽩かのんの発表で、盛り上がりを⾒せる本作。《イント