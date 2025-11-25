トヨタ自動車は２５日、生産技術を担当する新郷和晃執行役員が２０２６年１月１日付で退任する人事を発表した。本人の意向により退任するとしている。安全や品質などのリスクを分析するチーフ・リスク・オフィサーには、山本正裕総務・人事本部長が就任する。法令順守の責任者であるチーフ・コンプライアンス・オフィサーは、総務・人事本部の大野芳徳・副本部長が新たに担当する。