【モデルプレス＝2025/11/25】俳優の中沢元紀が11月24日、自身のInstagramを更新。栄養バランスの取れた食事の写真を投稿し、話題となっている。【写真】25歳朝ドラ俳優「美味しそうすぎる」凝った料理◆中沢元紀、豪華4品の料理を披露中沢は「本日もありがとうございました！ どんどんブラッシュアップしていくぞ」とつづり、俳優の草なぎ剛が主演を務め、自身が出演する舞台「シッダールタ」についてコメント。「明日は2公演！