日本版DOGEが設置されました。政府は、無駄な税制優遇や補助金を洗い出す「租税特別措置・補助金見直し担当室」を設置したと発表しました。アメリカのトランプ政権が歳出削減のために立ち上げたDOGE（政府効率化省）の日本版として、自民党と日本維新の党が連立合意に設立の方針を盛り込んでいました。片山財務相は、「どういう税制優遇措置っていらないと思いますかとか」、「広く一般の国民の方々も意見募集をするのも非常にいい