25日、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節ではチェルシーとバルセロナが顔を合わせる。両チームの戦いでは過去にいくつものスーパープレイが生まれてきたが、劇的弾という意味では元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタが決めた一撃がインパクト抜群だろう。もう16年前のことになるが、ジョゼップ・グアルディオラ体制だったバルセロナは2008-09シーズンのCL準決勝でチェルシーと対決。当時のチェルシーはシーズン途中に