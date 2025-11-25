23日にセリエA第12節でミランとのダービーマッチに臨んだインテルは、FWクリスティアン・プリシッチにゴールを許して0-1で敗れてしまった。この失点シーンについて伊『Gazzetta delo Sport』は、インテルGKヤン・ゾマーにもう少し上手く対応できなかったと注目している。失点シーンではインテルが中盤で不用意にボールを奪われ、カウンターからミランMFアレクシス・サレマーカーズがシュート。これをゾマーは横っ飛びで弾いたのだ