北海道・千歳警察署は2025年11月25日、千歳市に住む会社員の男（23）を建造物侵入と性的姿態等撮影の疑いで逮捕しました。男は2025年11月14日午後3時20分ごろ、千歳市内の店舗女子トイレに侵入し、20代女性をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。被害にあった女性から「盗撮されたかもしれない」と110番通報があり、警察が防犯カメラなどの捜査から男を特定しました。男は調べに対し「盗撮目的で女子トイレに入っ