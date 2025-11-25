語学学校を世界展開する企業「EFエデュケーション・ファースト」（スイス）がこのほど発表した英語圏以外の国・地域の2025年版「英語能力指数」で、日本は前年から順位を四つ下げ、96位と過去最低を更新した。国際化が進展する中、若年層の英語力向上のペースが鈍く、11年連続で順位を落とした。オランダが7年続けて首位を守った。2位はクロアチア、3位はオーストリア。日本は韓国やベトナム、インドネシア、中国にも差を広げ