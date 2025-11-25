琵琶湖にある葛籠尾崎湖底遺跡で確認された古墳時代中期の土師器の甕（滋賀県提供）滋賀県は25日、琵琶湖にある葛籠尾崎湖底遺跡（同県長浜市）の調査で、1万500〜1万1千年前の縄文土器がほぼ完全な形で残されているのを確認したと発表した。最新の湖底スキャナーを取り付けた無人潜水機を使用し、水深64メートル付近で見つかった。県によると、4台のカメラからなるスキャナーで、人の潜水が困難な水深30メートル以上での写真