金地金（きんじがね）をだまし取ったとして、青森県警八戸署などは２４日、台湾籍で住居不定の男（２５）を詐欺容疑で再逮捕した。発表によると、１０月３０日〜１１月１日に静岡県の５０歳代男性が所有する携帯電話に、警察官を名乗る人物から「資金調査のため、金地金を購入してもらい、金融庁の職員に預けなければならない」という趣旨の電話があった。男性は、金地金６００グラム（時価約１３００万円相当）を購入し、同県