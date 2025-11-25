北海道洞爺湖町の漁港で2025年11月25日、波消しブロックの隙間で成人の男性が意識のない状態で見つかりました。男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。男性が見つかったのは、洞爺湖町大磯町の虻田漁港です。25日午前11時半ごろ、消防に「波消しブロックの隙間に人が浮いている」という趣旨の通報がありました。警察によりますと、男性を見つけたのはオーストラリア国籍の観光客で、男性の周辺には釣り具があったという