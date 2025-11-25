厚生労働省とこども家庭庁は25日、障害福祉施設・事業所で働く職員の7月の平均月給が2024年9月比4.5％増の26万730円だったと発表した。全産業の平均と比べて低い水準で、政府は処遇改善のため、障害福祉サービス報酬を26年度に臨時改定する方針。調査は、全国のグループホームや重度訪問介護の事業所など約7千カ所のうち、職員の賃上げをした場合に障害福祉サービス報酬が加算される制度を利用した事業者の月給を調べた。障