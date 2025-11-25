ボクシング・WBC世界バンタム級新王者の井上拓真選手が25日、那須川天心選手との試合から一夜明けて会見を行いました。井上選手は前日24日の王座決定戦で那須川選手と12ラウンドを戦い、3-0で判定勝ち。1年1か月ぶりの再起戦に勝利して王座に返り咲くとともに、キックボクシングから転向後無敗の那須川選手に初黒星をつけていました。激闘から一夜明けて会見を行った井上選手は、「ベルトに返り咲いたというよりは、強敵である天心