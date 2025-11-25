世界で130万部以上売れた一条岬のベストセラー小説を映画化した『今夜、世界からこの恋が消えても』の韓国リメイク版が、最初のポスターと予告編を公開した。【写真】道枝駿佑、韓国で達成した快挙とは？映画『今夜、世界からこの恋が消えても』（原題）は、毎日1日の記憶をなくすソユン（演者シン・シア）と毎日彼女の記憶を満たすジェウォン（演者チュ・ヨンウ）がお互いを守りながら、覚えていく青春ロマンスだ。そんな恋愛小説