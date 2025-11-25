ママ友は育児をするうえで心強い存在ですよね。しかし付き合いが長くなると、かえって気を遣いすぎて疲れてしまうこともあります。アプリ「ママリ」にも、ママ友付き合いに疲れるとの投稿がありました。投稿者さんが仲良くしているママ友グループでは、頻繁に集まりを開催しているそう。子どものために参加してあげたい反面、開催の頻度が多いため、お金の面も含めてこれからどう付き合っていくべきか悩んでいるといいます。