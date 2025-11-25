愛知県碧南市の店舗で、8歳の女児の身体をさわるわいせつな行為をしたとして、28歳の会社員の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、刈谷市に住む28歳の会社員の男です。 警察によりますと、男は今年9月、碧南市内の店舗内で、8歳の女児に対し、身体をさわるわいせつな行為をした疑いが持たれています。 調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。 事件当日、