中国国家重要野生植物遺伝資源バンク辰山センターの種子冷凍庫に入ると、マイナス20℃の冷気が勢いよく押し寄せてきた。整然と番号が振られた収納容器の中には、「休眠状態」に入ったさまざまな野生植物の種子が収められていた。新華社が伝えた。8年以上にわたる収集活動を経て、同センターが現在保存している充実種子の総数はこのほど1億粒を突破し、1億1449万6842粒に達した。これは4588の収集単位から得られたものだ。上海辰山