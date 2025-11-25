中国有人宇宙プロジェクト弁公室（CMSA）によりますと、北京時間11月25日午後0時11分、無人宇宙船「神舟22号」を搭載した「長征2号」F運搬ロケット（遥22）が酒泉衛星発射センターから打ち上げられました。打ち上げからおよそ10分後、宇宙船はロケットと正常に分離し、予定の軌道に到達しました。発射は成功したと発表されています。宇宙船は軌道投入後、予定の手順に従い、宇宙ステーションとの自律的で迅速なドッキングを実施す