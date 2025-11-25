関西空港の国際線出発ロビー＝2024年9月関西エアポートが25日発表した10月の関西空港の運営概況（速報値）によると、国際線旅客数は前年同月比16％増の241万人だった。円安傾向で中国や韓国、東南アジアからのインバウンド（訪日客）需要が好調だった。国際線旅客便の発着回数は13％増の1万4619回だった。国際線を利用した外国人旅客数は18％増の196万人、日本人旅客数は6％増だった。国内線の旅客数は微増の59万人だった。国