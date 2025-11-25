大関昇進が確実な安青錦は26日の伝達式に紋付きはかま姿で臨み、決意を口上で示す。先輩大関は好角家の記憶に残るフレーズで、新たな一歩を踏み出した。現役の両横綱は豊昇龍が「気魄一閃の精神で」、大の里が「唯一無二の」と表明。ともに横綱昇進時にも使用し、両者を象徴する言葉となっている。安青錦の師匠、安治川親方（元関脇安美錦）の現役時代の師匠である旭富士は「これからはより一層の稽古に精進して」と誓った。