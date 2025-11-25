２５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３３．２６ポイント（０．８７％）高の３８７０．０２ポイントと続伸した。投資家のリスク選好がやや強まる流れ。中国の政策に対する期待感が続いているほか、米中関係の改善期待も追い風となっている。中国では、２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議が１２月中旬ごろに開催される見通し。金融関係者からは、会議を経て２６年１月にも預金準備率や政策