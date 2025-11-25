アメリカのホリデーシーズンの幕開けを告げる“ブラックフライデー”を、TGIフライデーズが今年も日本で特別にお届けします。2025年11月25日から28日の4日間、看板商品「ULTIMATE FRIDAYS SIGNATURE BURGER」が全13店舗で500円OFFに。ダイナミックなアメリカンバーガーを、お得に、そして“特別な体験”として楽しめる期間限定イベントです。年に一度のアメリカンフェスを、美味しく自由に満