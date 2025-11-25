木原官房長官は25日、高市総理とアメリカのトランプ大統領との電話会談で、「中国に対して立場に相応しい責任を果たしていくよう働きかけていくことを確認できた」と明らかにしました。高市総理は25日午前、トランプ大統領の呼びかけで、およそ25分間電話会談を行い、日米同盟の強化やインド太平洋地域が直面する情勢や諸課題について意見を交わしました。高市総理の台湾有事をめぐる国会答弁に中国が強く反発する中、高市総理は日