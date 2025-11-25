「もうちょっとで捜索願い出すとこだったぞ」【写真】なんと！ペットボトルの入った段ボール箱にいましたそんなひと言とともに投稿されたのは、段ボール箱の暗がり中からむじゃきな顔をのぞかせる猫ちゃんの写真。「X」で話題になりました。「捜索願い出すとこだった」という飼い主さんの心情とはうらはらに、「どうしたニャ…？」とでもいいたげな無邪気な瞳がなんとも可愛らしいですね。もう少しで「行方不明猫届」を出され