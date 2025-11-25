ONSENSEが、3rdデジタルシングル「ぽかぽかハッピー」を11月26日（いい風呂の日）に配信リリース。あわせて、同日20時にMVが公開される。 （関連：アーティストの新しい扉を開くケンモチヒデフミの楽曲リスナーに驚きを与えるプロデュースワークの特徴を考察） 同楽曲は、デビュー曲から3作連続でケンモチヒデフミが作詞を担当。さらにsoundbreakersが作曲を手がけた。何気ない