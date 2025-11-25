広島東洋カープに所属する小園海斗選手は11月23日、自身のInstagramを更新。同日に行われた「カープファン感謝デー2025」に参加し、妻でモデルの渡辺リサさんとのツーショットを公開しています。【写真】小園海斗＆美人妻の仲良しショット「素敵なお写真ですね！」小園選手は「今日のファン感ありがとうございました！自分としても1年目以来のマツダでのファン感ですごく楽しまさせてもらいました！結婚してからなかなか来れずやっ