岐阜市の金華山にそびえる岐阜城からの夜景を独占できる「夜間貸し切り」プランが11月21日、1組限定で行われました。アルコールを片手に盛り上がる宴会、中には甲冑姿の男性もいます。実はこの宴会、織田信長が全国統一を目指した拠点として知られる、岐阜城の天守閣で行われました。 当選者ら：「最高ですね、人生で一番最高です」「光栄なことだと思います」このイベントは岐阜市が企画したもので、1組