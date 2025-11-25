NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）、ミライト・ワン、国際航業の3社は11月25日、空飛ぶ通信基地局「HAPS（High Altitude Platform Station：高高度プラットフォーム）」活用によるユースケース創出を目的として、石川県管理の小屋ダム（石川県 珠洲市）をフィールドに、ダム堤体の変位や貯水池周辺設備のひび割れなどをNTN（Non-Terrestrial Network：非地上系ネットワーク）を用いて遠隔点検するダム管理手法の開