最近なんだか髪が薄くなってきたような……。家族も髪が細いから、自分も遺伝だとあきらめていませんか？じつは、薄毛には生活習慣が関わるケースも。その要因について、育毛外来を担当する医師・田路めぐみさんに教えてもらいました。薄毛は遺伝によるところが大きい？遺伝要因は2〜3割。残りの7〜8割は生活習慣などの環境要因です最近の研究では、遺伝子そのものが薄毛を決めるわけではないといわれています。毛母細胞やホルモン