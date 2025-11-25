現地11月25日に開催されるチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第５節で、板倉滉を擁するアヤックスが、名将ジョゼ・モウリーニョが率いるポルトガルの強豪ベンフィカとホームで対戦する。アヤックスはベンフィカと同じく、ここまでの４戦全敗で最下位に低迷。また、オランダリーグでも直近６戦で１勝に留まっており、首位のPSVと勝点14差の６位に甘んじている。今夏に加入した板倉は、先日の代表活動時に「しんどいで