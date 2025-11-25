札幌市は火葬場の里塚斎場について、建物の老朽化などを理由に再整備する計画です。しかし、住民からは新たな候補地について反対の声が上がっています。そのワケとは。（札幌市保健福祉局ウェルネス推進部吉井彰規部長）「老朽化の進んだ施設で、増え続ける火葬需要に対応することは将来的に困難になることが予想されます。里塚斎場の再整備が喫緊の課題となっている」１１月２４日、札幌市清田区の会館で開かれたのは、里塚斎場