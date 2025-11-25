お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ（46）とお笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が24日深夜、テレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。「売れてない中堅芸人」のSNS配信について語った。番組では「今年溜まった本音を吐き出す『MC毒出しノート2025』」と題し、中堅芸人への本音をつづった久保田の毒出しノートの中身を紹介。そこには「売れてない中堅芸人が毎日TikTok配信してる。