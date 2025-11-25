日本たばこ産業（ＪＴ）は２５日、海外子会社・ＪＴインターナショナルの筒井岳彦執行役員（５０）が社長に昇格する人事を発表した。来年１月１日付で執行役員社長に就任し、３月２５日に開催される株主総会を経て代表取締役社長となる。寺畠正道社長（５９）は代表権のない副会長となる。