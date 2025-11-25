24日午前10時半前、新潟県三条市の精肉店の駐車場で、74歳の男性が運転する車が電柱に衝突し、運転手の男性が死亡する事故がありました。事故があったのは、三条市月岡にある精肉店の駐車場です。警察によりますと、24日午前10時半前、三条市の無職の男性（74）の男性が運転する軽自動車が前方から電柱に衝突しました。男性は当初意識がある状態で三条市内の病院に搬送されましたが、午後3時前に死亡が確認されました。男性は精肉