東京・足立区で盗難車が歩行者をはね、11人が死傷したひき逃げ事件で、車が時速60キロ近いスピードで歩道を暴走した可能性があることが分かりました。足立区で24日、自動車販売店から盗まれた車が歩行者らを次々とはね、80代の男性が死亡するなど11人が死傷しました。この盗難車は歩道に乗り上げるなどして歩行者らをはねていて、その後の捜査関係者への取材で、車は時速60キロ近いスピードを出して歩道を暴走していた可能性がある