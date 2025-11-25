７月９日に死去したシダックス創業者、志太勤さん（享年９０）の「お別れの会」が１９日に東京・千代田区内の帝国ホテルで開かれ、約８００人が出席した。献花会場では、４種類の花を用いて、創業時の屋号でもあり、「日本一の事業家を目指す」という志太さんの思いを表した富士山をイメージした祭壇が設置され、献花が行われた。懇親会場では「志太勤の軌跡」と題して、生前の事績を紹介。シダックス野球部や日本中学生野球